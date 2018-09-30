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رياضة

تعادل هويسكا وجيرونا بالدوري الإسباني.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:32 م
أرشيفية
أرشيفية
عبدالله هشام
تعادل فريق هويسكا مع ضيفه جيرونا بنتيجة هدف لكل منهما ،في المباراة التي أقيمت على ملعب ألكاراز ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني .

سجل هدف الضيوف جيرونا كريستيان ستواني من ضربة جزاء في الدقيقة 37 من عمر اللقاء بينما تعادل ايضا اصحاب الارض من ضربة جزاء عن طريق اللاعب جونزالو ميليرو في الدقيقة 72 من زمن المباراة .

جدير بالذكر ان هويسكا يحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 5 نقاط ،وجاء جيرونا في المركز التاسع برصيد 9 نقاط .

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