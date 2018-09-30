سر تكبيل شاب لفتاة بالحبال فى تروسيكل .. وغضب يجتاح مواقع التواصل

واقعة مروعة شهدتها محافظة بورسعيد ضحيتها فتاة مريضة نفسيا، ربطها شاب بتروسيكل في أحد الشوارع، ليهرع الأهالي عليها لتخليصها من قيودها وهي في حالة انهيار كامل، مشهد لخصته صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.





أسئلة دارت حول الواقعة وسبب إقدام الشاب على ربط الفتاة المراهقة بالحبل عبر تروسيكل خاص به، وتخللت الإجابة بعد إلقاء القبض على صاحب الواقعة من قبل القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، بأنها تعاني من مرض نفسي وتلقي الحجارة على المارة، ولردعها قام صاحب المركبة بربطها تمهيداً لتسليمها للقسم، بحسب روايته لرجال الأمن.





وبعد الكشف عن حقيقة تقييد الفتاة التي أقدم المارة على فكها وتركها لحال سبيلها، انهال رواد التواصل بالتعليقات الغاضبة حول الواقعة، واصفين إياها بأنها تصرفات غير آدمية ولا إنسانية وجهل في التعامل مع المرضى النفسيين الذين من المفترض أن يراعوا بالمؤسسات الصحة النفسية، بحسب وصفهم.





والجدير بالذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة رقم 4524، جنح المناخ، تمهيداً لاتخاذ