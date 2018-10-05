النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. صور

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن انطلاق أول برنامج على الهاتف المحمول اعتبارا من صباح غدا السبت تزامنا مع الاحتفال بأعياد أكتوبر المجيدة، من خلال توفير برنامج جديد للاستعلام والحجز من خلال التليفون المحمول.



وقال وزير النقل، في بيان، اليوم الجمعة، إن هذا التطبيق يأتي لمواكبة التقدم التكنولوجي وزيادة منافذ بيع التذاكر وتوفير المعلومات اللازمة من مواعيد القطارات وأسعار التذاكر، وكذلك التيسير على ركاب السكك الحديدية فى حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفيرا للوقت.



وأضاف أن برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يسهل عملية الاستعلام والحجز على القطارات ما يوفر له الوقت والجهد وسهولة التواصل مع الركاب وتلقى المقترحات وإبلاغ العملاء باى أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة وبكشف مشرف القطار.



من جانبه أشار المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أن البرنامج يتم تحميله من على المتجر الالكتروني (Play store) فى الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام) وسيتم لاحقًا توفير نسخة منه على (Apple store).



وتابع أنه بعد تحميل البرنامج يتم تسجيل الدخول، موضحا ان الراكب يقوم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر وبعد ذلك يتم من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة ويقوم الراكب بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب بالإضافة إلى وجود شاشة المقترحات بإرسال اى مقترحات حيث يتم دراستها وتنفيذ ما هو متاح للتنفيذ.



جدير بالذكر أن هذا التطبيق تنفيذ شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وهي إحدى الشركات هيئة السكك الحديدية المتخصصة في مجال نظم المعلومات.