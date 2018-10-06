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حوادث

ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم حشيش وإستروكس مخدر بشبرا الخيمة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:22 ص
حملات امنية - ارشيفية
حملات امنية - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية، من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم حشيش وإستروكس مخدر قبل ترويجه على عملائهم بشبرا الخيمة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بتكثيف الحملات لضبط مروجي المواد المخدرة، فقامت حملة استهدفت مدينة شبرا الخيمة وأسفرت عن ضبط "محمود م م"، والسابق اتهامه في 2 قضية ( سرقة بالإكراه – هروب من المراقبة ) وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 100 جرام ومبلغ مالى 400 جنيه، و"محمد ا.خ"، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 160 جرامًا وسلاح أبيض "مطواة".

كما تم ضبط "وليد م.ع"، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جرامًا، وسيجارة مشتعلة ومبلغ 155 جنيهًا وهاتف محمول، و"مصطفى ر.ح"، عاطل، وبحوزته كمية من الإستروكس المخدر تزن حوالى 150 جرامًا، ومبلغ 380 جنيهًا وهاتف محمول، و"ملاك ا ن"، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ 300 جنيه، وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة، وتولت النيابة التحقيق.

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