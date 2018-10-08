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منوعات

شاهد.. مزحة الأبناء تتسبب في طيران والدهم من الإمارات إلى عمان

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:57 م
صدى البلد
أحمد شريف
الغباء الفاحش عنوان فيديو يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأب إماراتي مازحه أبناؤه بطريقة بلهاء، وذلك من خلال جلوس الأب على كرسي معلق به مئات البالونات حتى طار في الهواء ووصل إلى سلطنة عمان بحسب رواية رواد التواصل.

ويوضح الفيديو المتداول، أب مسن يجلس على كرسي مربوط بمئات البالونات وبجواره أبنائه الذين، تركوا والدهم يطير في الهواء في مزحة كادت تقضي على حياة والدهم، الذي عبر من الإمارات حتى سلطنة عمان من خلال الكرسي الطائر عبر البالونات المعلقة به.

أشار الرواد إلى أن فرق البحث تمكنت من إنقاذ الأب بعد طيرانه لمسافة بعيدة كادت تفضي بروحه.

فيما سخر رواد موقع التواصل الاجتماعي من تصرفات الأبناء تجاه والدهم المسكين واصفين تصرفاتهم بالغباء الفاحش.

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