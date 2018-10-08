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محافظات

محافظ الشرقية يكلف برفع القمامة بمدخل قرية الديدامون بفاقوس

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:39 م
الدكتور ومدرسة الديدامون
الدكتور ومدرسة الديدامون
محمد الطحاوي -وائل شاهين
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة لقرية الديدامون للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية وللوقوف على مشاكلها واحتياجات المواطنين موجهًا الجهات المعنية بدراسة الاحتياجات وتلبيتها فورًا في إطار الإمكانيات المتاحة.

كما التقى المحافظ بعدد من أهالي قرية الديدامون التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس وقال جئت إليكم للإستماع لمشاكلكم و تلبية كافة احتياجاتكم وليعلم الجميع أن الإهتمام بالمواطن على قائمة أجندة العمل اليومي للجهاز التنفيذي.

وخلال تجوله بشوارع القرية وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة فاقوس برفع أكوام القمامة المتراكمة على جانبي الطريق بمدخل القرية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة ورصف الطرق وتجميلها أمام أهالي القرية لسهولة الحركة والتنقل.

رافق المحافظ في الجولة الأستاذ حامد هبيلة السكرتير العام المساعد و اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية والنائبة نوسيلة أبو العمرو عضو مجلس النواب والنائب علاء عبد النبي عضو مجلس النواب والأستاذ وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة فاقوس.
محافظ الشرقية يكلف برفع القمامة بمدخل قرية الديدامون بفاقوس
محافظ الشرقية يكلف برفع القمامة بمدخل قرية الديدامون بفاقوس

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