القابضة للنقل: 2.5 مليار جنيه عائد متوقع من طرح الاسكندرية للتداول فى البورصة

قال اللواء بحرى محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، إنه سيتم طرح نسبة 20% من إجمالي أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لتصبح حصة "القابضة" في رأسمالها 35.36%.



وأضاف "يوسف"، فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية، التى نظمتها القابضة بالشركة الهندسية لصناعة السيارات، لتسليم 13 اتوبيس سياحيا فاخرا كدفعة أولي، لشركات نقل الركاب الثلاث التابعة للقابضة بواقع 3 أتوبيسات لـ"شرق الدلتا للنقل والسياحة"، 3 أخرى لـ"غرب ووسط الدلتا"، و7 لـ"الصعيد للنقل والسياحة"، متوقعا أن العائد من طرح 20% من اسهم الاسكندرية نحو 2.5 مليار جنيه، ويأتى ذلك في إطار برنامج الحكومة لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، موضحًا أن «سعر السهم سيتحدد كمتوسط عام لسعر السهم على مدار الشهر السابق للطرح».



وحققت الاسكندرية للتداول الحاويات صافى ايرادات خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2018 حوالى 2,453 مليار جنيه مقابل 2,204 مليار جنيه فى العام السابق له بنسبة نمو 11.3%.