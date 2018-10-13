ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مكافحة الإدمان يطلق ماراثون رياضي بحى الأسمرات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:22 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ماراثون رياضى للأطفال بحى الأسمرات لتوعيتهم بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات فى إطار مبادرة "اوعى تجرب"، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المبادرة تستهدف توعية الأطفال من 8 إلى 12 عاما، ورفع الوعى حول أضرار التدخين وتعاطى المخدرات، خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال فى الأماكن التى يتواجد فيها المدخنون وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، حيث شارك 1000 طفل فى أول يوم للمبادرة وستستمر لمدة 3 أشهر بمعدل يوم كل أسبوع، كما تستهدف أيضا توعية الأسر بحى الأسمرات.

كما تضمنت المبادرة عروضا وأنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" والتى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع أن يرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافة، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يتعاطى المخدرات.

ولاقت العروض قبولا كبيرا من جانب الأطفال بحى الأسمرات وتفاعل معها الأطفال ورددوا هتافات "مش هنجرب إحنا أقوى من المخدرات.. كما قام الأطفال بارتداء تيشرتات مكتوب عليها شعار: "لا للمخدرات".
مكافحة الإدمان يطلق ماراثون رياضي بحى الأسمرات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات
مكافحة الإدمان يطلق ماراثون رياضي بحى الأسمرات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات
مكافحة الإدمان يطلق ماراثون رياضي بحى الأسمرات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات
مكافحة الإدمان يطلق ماراثون رياضي بحى الأسمرات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات
مكافحة الإدمان يطلق ماراثون رياضي بحى الأسمرات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات
مكافحة الإدمان يطلق ماراثون رياضي بحى الأسمرات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات
مكافحة الإدمان يطلق ماراثون رياضي بحى الأسمرات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات
مكافحة الإدمان يطلق ماراثون رياضي بحى الأسمرات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات
مكافحة الإدمان يطلق ماراثون رياضي بحى الأسمرات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات
مكافحة الإدمان يطلق ماراثون رياضي بحى الأسمرات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات

ترشيحاتنا

حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة

مشروب سحري للوقاية من السرطان والقضاء على الكوليسترول

رسميا.. تيري هنري مدربا لموناكو الفرنسي

حكم سجود التلاوة وماذا أقول فيها؟

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

البنك الدولي: معدلات التنمية والنمو الاقتصادي المصري تتجاوز 5.7%.. فيديو

الاتحاد السوري لكرة القدم يكشف تفاصيل إصابة عمر خربين

شاهد.. رسالة منذر رياحنة لصديقه الفنان الراحل ياسر المصري

كفر الشيخ تحتفل بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي الجمعة المقبل

الدفاع الأمريكية تكشف تعرضها لـ قرصنة إلكترونية

بورصة الدواجن.. استقرار الأسعار والفراخ البيضاء تسجل 24 جنيها للكيلو

الأرصاد: الطقس غدا معتدل على أغلب الأنحاء.. والقاهرة تسجل 29 درجة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

فيديو

فيديوجراف| سر اللون الأسود لروب المحاماة
شاهد.. جولة داخل دار فتيات الأطفال بلا مأوى بالعجوزة .. فيديو
البنك الدولي: معدلات التنمية والنمو الاقتصادي المصري تتجاوز 5.7%.. فيديو
ماجدة موريس: السينما المصرية تواجه أزمة في الإنتاج.. فيديو
التضامن: صندوق تحيا مصر يدعم برنامج أطفال بلا مأوى بـ 114 مليون جنيه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟