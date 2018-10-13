مكافحة الإدمان يطلق ماراثون رياضي بحى الأسمرات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ماراثون رياضى للأطفال بحى الأسمرات لتوعيتهم بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات فى إطار مبادرة "اوعى تجرب"، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المبادرة تستهدف توعية الأطفال من 8 إلى 12 عاما، ورفع الوعى حول أضرار التدخين وتعاطى المخدرات، خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال فى الأماكن التى يتواجد فيها المدخنون وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، حيث شارك 1000 طفل فى أول يوم للمبادرة وستستمر لمدة 3 أشهر بمعدل يوم كل أسبوع، كما تستهدف أيضا توعية الأسر بحى الأسمرات.



كما تضمنت المبادرة عروضا وأنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" والتى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع أن يرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافة، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يتعاطى المخدرات.



ولاقت العروض قبولا كبيرا من جانب الأطفال بحى الأسمرات وتفاعل معها الأطفال ورددوا هتافات "مش هنجرب إحنا أقوى من المخدرات.. كما قام الأطفال بارتداء تيشرتات مكتوب عليها شعار: "لا للمخدرات".

