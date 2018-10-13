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الفيروسات الكبدية: سعر الكورس الكامل لعلاج فيروس سي في مصر 700 جنيه فقط

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حمزة شعيب
أكد وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر تحولت خلال 4 سنوات من أعلى نسب إصابة بفيروس سي في العالم، للدولة الأولى المرشحة للقضاء على فيروس سي، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، وهذا لم يتحقق إلا بدعم القيادة السياسية.

وأضاف "دوس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، أنه حتى الآن تم علاج 2 مليون مريض مصري بفيروس سي.

وأشار إلى أن سعر علاج فيروس سي في مصر الكورس الكامل يبلغ 700 جنيه، مقابل 700 ألف دولار في الدول الغربية أي ما يعادل 1 على الألف من سعره في الغرب، متوجهًأ بالشكر للشركات الأدوية على إتاحتها علاج لفيروس سي بنفس كفاءة الدواء المستورد بسعر أقل، معتبرًا أن ماحدث معجزة، مشددًا على أن عملية المسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس سي أكبر حملة تمت على سطح الأرض.

ونوه، إلى أن نحو 5% من المصريين مصابون بفيروس سي، متوقعًا أن تصل نسبة فيروس سي في مصر لأقل نسبة في العالم عام 2020.

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