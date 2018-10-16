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رياضة

المنتخب يبحث عن الهدف الثاني أمام سوازيلاند بعد مرور 30 دقيقة ..فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:36 م
صدى البلد
نور عادل
تخطى منتخب مصر الأول لكرة القدم أول 30 دقيقة من عمر الشوط الأول التي تجمعه مع نظيره سوازيلاند متقدمًا بهدف نظيف دون رد بالمباراة التي تقام اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الرابعة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

بدأ منتخب مصر المباراة بالضغط العالي على دفاعات وخط وسط منتخب سوازيلاند وذلك بحثًا عن اقتناص هدف مباغت.

وخلت أول 5 دقائق من عمر المباراة من أي هجمة خطيرة لأحد المنتخبين حيث ظل المنتخب المصري مستحوذ على الكرة بوسط الملعب ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب سوازيلاند.

وبالدقيقة 6 نجح محمد الشناوي في انقاذ مرمى منتخب مصر من هدف لصالح منتخب سوازيلاند وذلك بعد خطأ من جانب ايمن اشرف.

وواصل منتخب سوازيلاند ضغطه على دفاع منتخب مصر وذلك بعدما توغل من الجانب الايمن وتسديده قوية من كابتن الفريق توني إلا أنها علت العارضة بالدقيقة 8.

واهدر الدولي حسين الشحات بالدقيقة 10 فرصة هدف محققه وذلك بعد عرضية خطيرة من جانب محمود حسن تريزيجيه الا ان حسين الشحات سددها ترتطم بخط دفاع المنتخب السوازيلاندي.

وواصل منتخب مصر مسلسل اهدار الاهداف وذلك بعدما ارتبك المدافع الدولي احمد حجازي ولم يستغل فرصة خطيرة على المرمى السوازيلاندي بالدقيقة 12.

وبالدقيقة 19 نجح المحترف الدولي احمد حجازي،لاعب ويست بروميتش الانجليزي،من استقبال عرضية من عمرو وردة لاعب باوك اليوناني وتحويلها برأسه في مرمى منتخب سوازيلاند ليعلن عن الهدف الاول للفراعنة.

واستمر منتخب مصر في الضغط على دفاعات منتخب سوازيلاند بحثًا عن تعزيز نتيجة المباراة بالهدف الثاني.

وبالدقيقة 28 حاول ايمن اشرف ان يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر من ركلة حرة مباشرة الا انها علت عارضة المنتخب السوازيلاندي.

وكان اجيري قد أعلن عن التشكيل الأساسي لتلك المباراة على النحو التالي:

محمد الشناوي (1) - أحمد المحمدي (3) ، أحمد حجازي (6)، باهر محمدي (4)، أيمن أشرف (12)- محمد النني (17)، طارق حامد (8) - عمرو وردة (22)، حسين الشحات (10)، محمود تريزيجيه (7)، - مروان محسن (9).

وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره سوازيلاند بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي اقيمت يوم الجمعة الماضية باستاد السلام.

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