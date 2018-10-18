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حوادث

الداخلية: الإفراج عن 840 سجينا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 353 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 487 نزيلًا إفراجًا شرطيًا، بإجمالى 840 مفرجا عنهم.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع،استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية - رقم (455/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد نصر السادس من أكتوبر.

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