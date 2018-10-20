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ديني

الإفتاء: موت مريض السكر يدخله فى قائمة الشهداء.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من متصلة تقول (هل من مات بسبب مرض السكر يعتبر من الشهداء)؟

وأجاب أمين الفتوى، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن السكر هو الجزء المسئول عن إفراز الأنسولين فى الجسم يصل لمرحلة من الفشل فيعطل عمله ويؤثر على جسم الإنسان.

وأشار إلى أن هذا المرض داخل فى أمراض البطن ويدخل ضمن الذي يموت شهيدا كما نص الحديث (الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) منوها بأن الشوكة يشاكها المؤمن يكتب الله به أجر فما بالنا بمرض ربما يؤدي إلى هلاك الإنسان.
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