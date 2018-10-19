استئصال ورم من صدر رضيع بمستشفى الأطفال الجامعى في المنصورة.. صور

نجح اليوم فريق طبى بمستشفى الأطفال الجامعى برئاسة الدكتور عادل الجمل أستاذ ورئيس قسم جراحات قلب الأطفال بالمستشفى والفريق المعاون، في استئصال ورم كبير من صدر طفل.



وأكد الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال، أنه تم استقبال الطفل الذى يبلغ عمره 30 يوما من حضانة تابعة لوزارة الصحة بكفر الشيخ فى إطار التعاون بين وزارة الصحة ومستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة.



وأشار إلى أنه بالكشف الطبى على الطفل تبين أنه يعانى من ورم كبير من الناحية اليمنى من الصدر وكان المريض يعانى من صعوبة بالتنفس نظرا لضغط هذا الورم على القلب والرئة فيما تمت الجراحة بنجاح وحالة الطفل مستقرة.