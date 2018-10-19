انطلاق المعرض الدولي العاشر للغزل والمفروشات.. 28 أكتوبر

تنطلق فاعليات المعرض الدولي الـ10 لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات ومستلزماتها، تحت رعاية المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الجاري بالتعاون مع غرفة الصناعات النسيجية بمقر مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.



ويشارك بفعاليات المعرض عدد من المستثمرين بدول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وممثلي 60 شركة عالمية، لدعم صناعة الغزل والنسيج والمفروشات في مصر.



ويسعى المعرض لزيادة صادرات مصر من المنسوجات لدول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية، بما يعزز الاحتياطي النقدي ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب والتعرف علي التجارب العالمية في الصناعة.



يشار إلي أن حجم الصادرات المصرية من الملابس والمفروشات ارتفعت إلي 1.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي.