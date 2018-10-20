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رياضة

تدريبات بدنية للاعبي الأهلي خلال المران الصباحي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبدالحكيم أبو علم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات بدنية مكثفة مع بداية المران الصباحي للفريق، والذي أقيم صباح اليوم "السبت" على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد مايكل ليندمان وحسين عبد الدايم، مدربا الأحمال بالفريق تدريبات بدنية بالكرة وجوانب من زيادة الأحمال لمدة ٤٠ دقيقة مع بداية المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد له يوم الثلاثاء المقبل على ٨ مايو بالجزائر.
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