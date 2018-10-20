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أخبار العالم

دبي تطلق حملة موسعة للتحول الرقمي الإلكتروني

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:26 م
صدى البلد
شيرين عادل
تستعدّ دبي لإطلاق حملة واسعة، غدا "الأحد" ولمدة أسبوع تحوّلًا رقميًا كاملًا، وذلك لتعزيز مسيرة التحوّل نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات الحكومية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر "تويتر"، تفاصيل مشاركة 40 جهة حكومية مراكز الخدمة في دبي تشهدها غدًا الأحد وحتى 25 أكتوبر الجاري تحوّلًا رقميًا كاملًا، وذلك لتعزيز مسيرة التحوّل نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات الحكومية.

وأضافت الصفحة التي تهدف لبناء ثقافة الرقمنة: تشجيعًا للمتعاملين على تغيير سلوكهم في إجراء المعاملات الحكومية، والتحوّل للقنوات الذكية في سداد الرسوم الحكومية، وسيشهد أكثر من 100 مركز خدمة تابع للجهات الحكومية، ولجهات شبه حكومية وخاصة، التحوّل إلى مراكز لتوعية الجمهور والتعريف بقنوات الدفع لأكثر من 1.100 خدمة.

وجدّدت دائرة المالية بحكومة دبي جهودها في هذا السياق ووسعتها بالإعلان قبل أسبوعين عن إطلاق مبادرة "أسبوع بلا مراكز خدمة"، التي يُنتظر أن تحقق خلال الأسبوع المقبل، بين 21 و25 أكتوبر الجاري، وبمشاركة 40 جهة، نقلة نوعية، لافتة في مسيرة التحوّل الذكي: بعد النجاح الكبير الذي أحرزته في دورتها الأولى العام الماضي عندما نُظّمت المبادرة ليوم واحد، بعد اعتمادها من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
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