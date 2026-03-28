المؤتمر: بيان مجلسي النواب والشيوخ رسالة ردع لكل من يهدد الدول العربية

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات ، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ بشأن إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، يمثل موقفا حازما وواضحا يعكس التزام مصر الثابت بأمن واستقرار المنطقة العربية كما انه يظهر أعلى درجات الانسجام الشعبي والبرلماني خلف القيادة السياسية، تجاه أي تهديد لأمن واستقرار للأشقاء العرب ويؤكد أن مصر اليوم تتحرك بإرادة موحدة وموقف جماعي يعكس التلاحم الوطني، مع تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص لتعزيز الأمن والاستقرار العربي المشترك.

ولفت الدكتور رضا فرحات إلى أن صدور البيان المشترك يأتي في ظل مرحلة إقليمية دقيقة تتصاعد فيها التوترات والتحديات الأمنية والسياسية بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن مؤسسات الدولة المصرية تدرك تماما خطورة هذه التطورات على استقرار المنطقة و أن أي تصعيد محتمل لن يقتصر تأثيره على دول الخليج والأردن فقط، بل سيمس الأمن العربي بأسره، مع احتمال انعكاسات اقتصادية وسياسية واسعة على المنطقة والعالم.

وأشار فرحات إلى أن البيان لا يقتصر على مجرد إدانة سياسية، بل يحمل في طياته رسالة ردع واضحة لكل من يسعى للمساس بأمن الدول العربية الشقيقة، مؤكدا أن البرلمان المصري بمجلسيه يبعث برسالة قوية للعالم، مفادها أن مصر تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة، وأن أي اعتداء أو تهديد للأشقاء سيواجه بموقف مصري موحد وحازم، يرتكز على الإرادة الوطنية الصلبة ومبادئ السيادة والكرامة العربية مؤكدا أن مصر ترى أن أمن دول الخليج خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساومة فيه.

وأوضح فرحات أن الرسالة الموجهة هي أن احترام السيادة الوطنية للبلدان العربية الركيزة الأساسية لأي استقرار إقليمي، وأن أي محاولات لتجاوز هذه الثوابت ستكون مصر على قدر المسؤولية في مواجهتها بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية والسياسية المتاحة، بما يضمن حماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن الإقليمي .

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن القاهرة ستظل داعما رئيسيا لاستقرار دول الخليج العربي ضمن منظومة الأمن القومي العربي الشامل، وأن هذا البيان يعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على ترسيخ مفهوم الأمن الجماعي العربي من خلال ترتيبات إقليمية متينة وآليات عملية تحمي سيادة الدول وتحفظ مقدراتها، مع ضمان عدم فرض أي واقع قسري على أي دولة عربية، سواء بالتهديد أو بالضغط الخارجي.