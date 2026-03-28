الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: بيان النواب والشيوخ يعكس التضامن الكامل مع دول الخليج والأردن

المهندس محمد مصطفى كشر
المهندس محمد مصطفى كشر
حسن رضوان

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ يمثل موقفًا وطنيًا واضحًا يعكس حجم التضامن المصري الكامل مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها دول الخليج والأردن، في مواجهة التحديات الراهنة والتصعيد الإقليمي الخطير.

وأوضح كشر، في بيان، أن هذا البيان يأتي تأكيدًا على ثوابت السياسة المصرية التي ترفض بشكل قاطع أي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها، مشددًا على أن ما شهدته المنطقة من اعتداءات يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ويستدعي موقفًا عربيًا موحدًا يتسم بالحسم والوضوح.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن البيان المشترك يعكس إدراكًا عميقًا لخطورة المرحلة، حيث لم يقتصر على الإدانة، بل حمل رسالة تضامن حقيقية تؤكد أن أمن دول الخليج والأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما يترجم وحدة المصير والمصالح المشتركة بين الدول العربية.

وأضاف كشر أن التحركات المصرية على المستويين السياسي والدبلوماسي، والتي أشار إليها البيان، تؤكد أن مصر لا تكتفي بالمواقف المعلنة، بل تتحرك بشكل فاعل لدعم الأشقاء واحتواء التصعيد، بما يعزز من فرص التهدئة ويحافظ على استقرار المنطقة.

وشدد على أهمية ما تضمنه البيان من تحذير واضح بشأن التداعيات الاقتصادية الخطيرة للتصعيد، خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة الدولية وارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على سلاسل الإمداد، وهو ما يفرض ضرورة التحرك السريع لتفادي انعكاسات أوسع على اقتصادات المنطقة.

وأكد أن البيان المشترك لمجلسي النواب والشيوخ يجسد إرادة مصر قيادةً وشعبًا ومؤسسات في دعم استقرار المنطقة، ويؤكد تمسكها بالحلول السياسية والدبلوماسية كخيار أساسي، مع استمرارها في أداء دورها المحوري كركيزة للأمن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية.

