تامر حسني يعلن التعافي من الوعكة الصحية ويشكر الأطباء

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان تامر حسني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعافيه من الوعكة الصحية التي أصابت أحباله الصوتية مؤخرًا، موجهة الشكر لفريق الأطباء الذين رافقوه في رحلة علاجه.





وكتبت الصفحة الرسمية لـ تامر حسني، منشوراً كان نصه كالتالى: «شكر واجب لمجمع روفيدة الطبي أ.د/ أميمة إدريس وكل العاملين الكرام .. د.جراح/ محمود سيد صديق العمر وا.د/محمد عبد اللطيف أستاذ التخدير والرعاية المركزة بالقصر العيني علي الإشراف الطبي لحالتي بشكل عام، وشكرًا لكل طبيب معالج مختص د/اسامه محمود (أستاذ الأنف والأذن والحنجرة)، ا.د/ أحمد نجم (استشاري جراحات الأنف والحنجرة)، د./احمد رفعت (مدرس مساعد التخاطب وعلم الصوتيات) المنظار والتصوير الحنجري، ا.د/ أيمن يسري أستاذ الجهاز الهضمي».





واختتم المنشور: «بجد بشكركم من كل قلبي الحمد لله تعافيت تمامًا بفضل ربنا ثم رعايتكم ونصائحكم وكل ما هناك تمارين صوتية بسيطة وجلسات لتفتيح الشعب الهوائية وتهيئة الصوت تدريجيًا لحالته الطبيعية.. تامر حسني».



