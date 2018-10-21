ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تامر حسني يعلن التعافي من الوعكة الصحية ويشكر الأطباء

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:01 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أعلنت الصفحة الرسمية للفنان تامر حسني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعافيه من الوعكة الصحية التي أصابت أحباله الصوتية مؤخرًا، موجهة الشكر لفريق الأطباء الذين رافقوه في رحلة علاجه. 

وكتبت الصفحة الرسمية لـ تامر حسني، منشوراً كان نصه كالتالى: «شكر واجب لمجمع روفيدة الطبي أ.د/ أميمة إدريس وكل العاملين الكرام .. د.جراح/ محمود سيد صديق العمر وا.د/محمد عبد اللطيف أستاذ التخدير والرعاية المركزة بالقصر العيني علي الإشراف الطبي لحالتي بشكل عام، وشكرًا لكل طبيب معالج مختص د/اسامه محمود (أستاذ الأنف والأذن والحنجرة)، ا.د/ أحمد نجم (استشاري جراحات الأنف والحنجرة)، د./احمد رفعت (مدرس مساعد التخاطب وعلم الصوتيات) المنظار والتصوير الحنجري، ا.د/ أيمن يسري أستاذ الجهاز الهضمي».

واختتم المنشور: «بجد بشكركم من كل قلبي الحمد لله تعافيت تمامًا بفضل ربنا ثم رعايتكم ونصائحكم وكل ما هناك تمارين صوتية بسيطة وجلسات لتفتيح الشعب الهوائية وتهيئة الصوت تدريجيًا لحالته الطبيعية.. تامر حسني». 

كان تامر حسني قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة وفقد صوته وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء بعض الفحوصات.
loading...

ترشيحاتنا

إصابة 4 أشخاص بحروق خطيرة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بقنا

نائبة تطالب بمنع ارتداء النقاب بسبب الإخوان

محمد رشاد يتصدر تويتر بعد إلغاء حفل زفافه بساعات

أهم طرق علاج الأسنان وتعويض المفقود منها

شاهد.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام هيدرسيفلد

محمد رمضان يُقبل زوجته في حفل زفاف شيماء سيف

النقل تدرس رفع سعر تذكرة المترو لتقليل فجوة فارق التكلفة

إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بساعتين.. محمد رشاد ومي حلمي حكاية فرح مش عايز يتم

3 طلاب وراء احتراق سيارات إسعاف بجراج مستشفى قصر العيني

القبض على 3 مصريين في الكويت بتهمة التزوير

غادة عبد الرازق تظهر بإطلالة جذابة مع حفيدتيها .. صور

وليد صلاح الدين: لن نسمح بعودة رزاق سيسيه للزمالك في يناير.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

فيديو

موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب
الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو
وليد صلاح الدين: لن نسمح بعودة رزاق سيسيه للزمالك في يناير.. فيديو
موسى: أكبر منظمة اجتماعية إيطالية تمنح أبو العينين جائزة العطاء..فيديو
أحمد قذاف الدم: الدول الغربية اعترفت بدورها في تدمير ليبيا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟