أوكرانيا وكندا تناقشان تعزيز التعاون التقني-العسكري

أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني ستيبان كوبيف أن بلاده تبحث عن طرق لاستخدام التكنولوجيا الكندية في القطاع الصناعي العسكري الخاص بها.

وذكر كوبيف - في تصريحاته لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية خلال زيارته لكندا - أن الجانبين الأوكراني والكندي ناقشا مسألة الأسلحة واستخدام التقنيات العالية في هندسة الطيران وصناعات الفضاء والأقمار الصناعية لنظام مراقبة وضمان عمليات السلام بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والطائرات بدون طيار ومعايير حلف شمال الأطلسي "الناتو" والعملية التعليمية والتسلح والتدريبات المشتركة لإطلاق النار.



وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن تصرفات روسيا العدائية لا تزعزع الاستقرار في أوكرانيا فقط ، فقد ناقش الجانبان الاستقرار في أوروبا لأن أوكرانيا تعمل كقوة لحفظ توازن السلام في أوروبا.



والتقى كوبيف خلال زيارته لكندا مع وزيرة التنمية الدولية الكندية ماري كلود بيبيو ووزير تنويع التجارة الدولية جيم كار، وكذلك أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية-الأوكرانية، كما شارك في اجتماع اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وأوكرانيا لتحليل إنجازات الاتفاقية بعد عام واحد من دخولها حيز التنفيذ.



وفي سياق آخر .. أوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني أن كندا ترى احتياجات دونباس كأولوية في مساعدتها التقنية الدولية لأوكرانيا.



وقالت وزيرة التنمية الدولية الكندية : إن تقديم المساعدة لشرق أوكرانيا من أولويات المساعدات الدولية التي تقدمها كندا، كما ناقشت مع كوبيف فرص تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دونباس التي كانت قد زارتها في وقت سابق.





