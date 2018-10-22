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أخبار العالم

وزير الدفاع السوداني يؤكد حرص بلاده على تحقيق واستدامة السلام في جنوب السودان

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:32 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، حرص بلاده على تحقيق السلام واستدامة الاستقرار بدولة جنوب السودان، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة "إيجاد" في هذا الصدد وعلى مختلف الأصعدة.

جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين، بقاعة الصداقة بالخرطوم ، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات رؤساء أركان الإيجاد لدول السودان، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، جيبوتي والصومال، بجانب رئيس الأركان الرواندي الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

ودعا وزير الدفاع السوداني إلى التمسك بشعار الاتحاد الأفريقي (نحو حل أفريقي لكل القضايا) خاصة في ظل التحديات والأخطار التي تهدد أمن المنطقة واستقرار شعوبها .

وقال ابن عوف، إن قمة الإيجاد غير العادية رقم 33 والتي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر الماضي، تاريخية، ووضعت اللبنات الأساسية لتحقيق السلام بدولة جنوب السودان، متعهدا بتسخير كل الآليات والعمل مع كافة الأطراف لإنفاذ مخرجات هذه الاجتماعات، مناشدا كافة الأطراف بدولة جنوب السودان للاصطفاف الوطني والعمل معا لاستدامة السلام والمحافظة عليه .

يذكر أن اجتماعات رؤساء أركان دول الإيجاد التي تستغرق يوما واحدا بالخرطوم ، تبحث الترتيبات الخاصة بوضع قوات الحماية الإقليمية في جمهورية جنوب السودان، في إطار اتفاقية السلام المنشطة والموقع عليها في ذات القمة الاستثنائية .
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