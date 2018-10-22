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رياضة

20 لاعبا في معسكر المقاصة لمواجهة دجلة بالكأس وعودة شبيطة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:00 م
صدى البلد
عمرو الحلواني
اختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية مساء اليوم الاثنين استعدادا لمباراة وادى دجلة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء على ملعب برج العرب في دور ال16 لكأس مصر.

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل – محمد كوكو في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – طه عادل – محمد دبش – أسامة جلال – محمود وحيد – عصام صبحي - أحمد محسن – عاصم سعيد - هاني سعيد – ايريك تراوري – محمد تونى – نصر رمضان – باولن فوافي – صلاح عاشور – جون أنطوي – مروان حمدي – رجب عمران – مصطفى شبيطه .

وانضم مصطفى شبيطة لقائمة المباريات لأول مرة هذا الموسم ، بعد غيابه لأكثر من 8 شهور لإجرائه عملية جراحية بالرباط الصليبي ، وأصبح جاهز فنيا وبدنيا للعودة للمشاركة في المباريات.

وخاض فريق المقاصة مرانا خفيفا ظهر اليوم ، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي ، بعده أعلن الجهاز الفني قائمة الفريق التي توجهت إلى الإسكندرية لملاقاة وادى دجلة.

ويؤدي فريق المقاصة مرانه غدا الثلاثاء، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالإسكندرية التي يقيم بها الفريق .

وفضل طلعت يوسف الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية ، قبل مواجهة دجله ب 48 ساعة لزيادة التركيز والراحة لدى اللاعبين وتجنب ارهاق السفر قبل المباراة ب 24 ساعة.
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