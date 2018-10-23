أبرزها صعوبة في التنفس.. 6 أعراض تصيبك بسبب مرض الذئبة

يحتفل في الثالث والعشرين من أكتوبر في كل عام، باليوم العالمي لـ"الروماتيزم"، أو"الرثْيَة"، وهو مصطلح للمشاكل الطبية التي تصيب المفاصل، وذلك وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.



ويدعى الأطباء أن الروماتيزم يجب ان يشرف عليه أطباء متخصصون في اضطرابات المفاصل والعضلات وجهاز المناعة، ومن المهم أن نفهم الأنواع الرئيسية من الاضطرابات الروماتيزمية من أجل فهم معنى الروماتيزم الالتهابي، حيث ان الذئبة من أبرز أنواع اضطراب الروماتيزم.



ويعتبر مرض الذئبة هو أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يمكن أن يتطور في الذكور والإناث في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعًا في الشباب، ومع ذلك ، فإن المرض أكثر شدة لدى الرجال منه لدى النساء، ويمكن لمرض الذئبة أن يؤدي إلى:



1- المفاصل المؤلمة والصلبة.

2- طفح جلدي.

3- قرحة في الفم أو الأنف أو فروة الرأس.

4- حمى.

5- إعياء.

6- صعوبة في التنفس بعمق.