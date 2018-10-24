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فن

وعد السعودية تبدأ تسجيل أول أغنية باللهجة المصرية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:59 ص
صدى البلد
محمد صبحي
كشفت النجمة السعودية "وعد"، عن تفاصيل تسجيلها أغنية شعبية باللهجة المصرية، للمرة الأولى، والتي حملت عنوان "كاس العذاب"، وذلك خلال تواجدها بالقاهرة، داخل استديو "صوت الحب"، وبحضور صناع العمل، الشاعر فضل الرواي، والملحن شادي، وهي من توزيع أسامة عبد الهادي.

وأكدت وعد ان تقديمها لأغنية "كأس العذاب" يعد مفاجأة لكل جمهورها ومتابعيها لأنها للمرة الأولى تقدم أغنية شعبية وباللهجة المصرية وهي من نوع الحزين المقسوم وهو ما تعتبره تحديا لنفسها في هذا اللون الغنائي الذي لم يسبق لها تقديمه وتتمني ان تلقى النجاح بمصر والعالم العربي خاصة وان الاغنية الشعبية المصرية بشكل عام تدخل قلوب شعوب دول الخليج بسهولة وتلقى اهتماما خاصا لديهم .

كما انتهت من تسجيل أغنية أخري باللهجة المصرية ولكن ذات لون رومانسي لإرضاء الأذواق المختلفة للجمهور وتحمل اسم "أول كلامى" كلمات أحمد سامى، لحن أحمد راجح وتوزيع أسامة عبد الهادى، والأغنيتين هندسة صوتية لـ خالد رؤوف، وإنتاج أمازون ياسر الحريرى وميمى المنشاوى.

وأضافت وعد أنها سعيدة بتجربتها في برنامج المواهب "نجم السعوية" الذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم، والذي اعتبرته تطورا كبيرا وانتصارا للمرأة السعودية حيث لأول مرة تشارك الفتيات السعوديات في برنامج سعودي لاكتشاف المواهب وهو مبشر جدا لرؤية 2030 .

على جانب آخر تحل وعد مساء اليوم الأربعاء ضيفة ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية ON E، بالإضافة إلى تعاقدها على إحياء حفلين لليلة رأس السنة 31 ديسمبر القادم.
وعد السعودية تبدأ تسجيل أول أغنية باللهجة المصرية
وعد السعودية تبدأ تسجيل أول أغنية باللهجة المصرية
وعد السعودية تبدأ تسجيل أول أغنية باللهجة المصرية
وعد السعودية تبدأ تسجيل أول أغنية باللهجة المصرية
وعد السعودية تبدأ تسجيل أول أغنية باللهجة المصرية
وعد السعودية تبدأ تسجيل أول أغنية باللهجة المصرية
وعد السعودية تبدأ تسجيل أول أغنية باللهجة المصرية
وعد السعودية تبدأ تسجيل أول أغنية باللهجة المصرية
وعد السعودية تبدأ تسجيل أول أغنية باللهجة المصرية
وعد السعودية تبدأ تسجيل أول أغنية باللهجة المصرية
وعد السعودية تبدأ تسجيل أول أغنية باللهجة المصرية
وعد السعودية تبدأ تسجيل أول أغنية باللهجة المصرية
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