ماجد المصري يكمل تصوير بحر في منزله

يكمل الفنان ماجد المصرى تصوير دوره فى مسلسل "بحر" حيث يتم التصوير داخل أحد الاستديوهات والتى تخص ديكور منزله، ويستمر التصوير لمدة 4 أيام.





ويجسّد ماجد المصرى ضمن أحداث المسلسل شخصية عامل جريد، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويخوض به المصرى أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، والعمل مرشح للعرض خلال نوفمبر المقبل، على إحدى القنوات الفضائية، حيث ينتمى لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة، التى تعرض فى مواسم بعيدة عن شهر رمضان.



