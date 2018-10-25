ماجد المصري يكمل تصوير بحر في منزله

يكمل الفنان ماجد المصرى تصوير دوره فى مسلسل "بحر" حيث يتم التصوير داخل أحد الاستديوهات والتى تخص ديكور منزله، ويستمر التصوير لمدة 4 أيام.
ويجسّد ماجد المصرى ضمن أحداث المسلسل شخصية عامل جريد، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويخوض به المصرى أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، والعمل مرشح للعرض خلال نوفمبر المقبل، على إحدى القنوات الفضائية، حيث ينتمى لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة، التى تعرض فى مواسم بعيدة عن شهر رمضان.
ويشارك فى بطولة "بحر" الفنان محمد دياب الذى يجسد دور صعيدى وتاجر سلاح، والفنانة ثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، والفنان محمد على رزق، كما تم التعاقد مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمود جمعة وسناء شافع والفنانة حنان سليمان والفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح.