ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ماجد المصري يكمل تصوير بحر في منزله

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:02 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يكمل الفنان ماجد المصرى تصوير دوره فى مسلسل "بحر" حيث يتم التصوير داخل أحد الاستديوهات والتى تخص ديكور منزله، ويستمر التصوير لمدة 4 أيام. 

ويجسّد ماجد المصرى ضمن أحداث المسلسل شخصية عامل جريد، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويخوض به المصرى أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، والعمل مرشح للعرض خلال نوفمبر المقبل، على إحدى القنوات الفضائية، حيث ينتمى لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة، التى تعرض فى مواسم بعيدة عن شهر رمضان.

ويشارك فى بطولة "بحر" الفنان محمد دياب الذى يجسد دور صعيدى وتاجر سلاح، والفنانة ثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، والفنان محمد على رزق، كما تم التعاقد مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمود جمعة وسناء شافع والفنانة حنان سليمان والفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح.
loading...

ترشيحاتنا

شبيهة ياسمين صبري بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير

إسرائيل تنشر صورا لصواريخ اس 300 منصوبة شمال سوريا

بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور

غرق شوارع شبرا الخيمة بسبب انفجار ماسورة مياه في أم بيومي.. صور

قرار عاجل من الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

انقلاب ميكروباص طلبة على طريق دكرنس المنصورة

أحمد عيد عبدالملك لحسام حسن: اللى على راسه بطحة

التعليم تصدر بيانا بشأن حادث انقلاب أتوبيس مدرسة فى العبور

البشير: ربط السكك الحديدية المصرية بالسودانية قريبًا.. فيديو

صرخة أبونا في القدس.. حكاية الراهب المصري الذي اعتقلته شرطة الاحتلال الإسرائيلي

بقيادة بن سلمان.. تحالف استثماري بين روسيا والصين والسعودية

محمد هنيدي يكشف مجددا عن خطأ فني بفيلم عسكر في المعسكر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتعرض لموقف محرج.. ورواد السوشيال ميديا يسخرون: نسيت التيكت .. صور

ضبط شخص بأسوان لقيامه بإدارة موقع لاستخراج الذهب.. صور

شاهد .. إقبال على شوادر الشرطة في الغربية لشراء الخضار والفاكهة

الكشف عن مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني بعرب الحصن في المطرية.. صور

تشغيل أول مخبز فى الصعيد لإنتاج المخبوزات دون قمح بمستشفى جامعة أسيوط.. صور

فيديو

الرئيس السوداني: إلغاء الحظر على المنتجات المصرية .. فيديو
محمد هنيدي يزيح الستار عن مسرحيته الجديدة.. فيديو
بث مباشر.. جلسة محاكمة المتهم بقتل طفليه بميت سلسيل بالدقهلية
السيسي: العلاقات المصرية السودانية تزداد رسوخًا ومتانة بمرور الوقت .. فيديو
البشير: ربط السكك الحديدية المصرية بالسودانية قريبًا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟