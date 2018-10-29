ضبط المتهمين بسرقة نجل صاحب شركة للإنتاج السينمائي في 6 أكتوبر

نجحت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط المتهمين بسرقة نجل صاحب شركة للإنتاج السينمائي بمنطقة أكتوبر.



تبلغ لقسم أول أكتوبر، من محمد.أ.أ صاحب شركة للإنتاج السينمائي، أنه أثناء سير نجله بدائرة القسم، قام شخصان مجهولان باعتراض طريقه وتهديده بالأسلحة البيضاء واستوليا منه على هاتف محمول- ومبلغ 80 جنيها وفرا هاربين.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود البحث برئاسة اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن وراء ارتكاب الحادث كلًا من أحمد.م.ع.ا عاطل وبحوزته سلاح أبيض نصل معدني، ومحمد.س.ن.ع.ا عاطل وبحوزته سلاح أبيض كتر، وبحوزتهما المسروقات.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.