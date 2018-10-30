إصابة 11 شخصا في تصادم بدمنهور

أصيبت 9 طالبات بكلية الآداب جامعة دمنهور وشخصان آخران "بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم" إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل وأجرة ميكروباص أعلى كوبرى طريق المحور، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لاتخاذ العلاج اللازم.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى طريق المحور بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين حدوث تصادم بين: سيارة (ميكروباص) قيادة المدعو "أحمد م ال" 50 سنة سائق ومقيم قرية المسين بالدلنجات، سيارة (نقل) قيادة المدعو "عصام م إب" سن 33 سائق ومقيم أول طنطا بالغربية.



جاء ذلك خلال سير السيارة الأولى بالطريق المُشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى و(10) من مستقليها (منهم 9 طالبات بكلية الآداب - جامعة دمنهور)، ومقيمين بدائرة مركز الدلنجات [كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم]، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام لإسعافهم، وغادرها (3) منهم.



وانتقل اللواء جمال الرشيدى مدير امن البحيرة للمستشفى العام للاطمئنان على حالة باقي الطالبات المصابات وحالتهن مستقرة "تحت الملاحظة" وجارٍ متابعة خروجهن.



وحدثت تلفيات بالسيارتين، وأزيلت آثار الحادث، وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين، قرروا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.