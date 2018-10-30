تعرف على أبرز مطالب الأندية من اتحاد الكرة في الجمعية العمومية

حرصت عدد من الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على تقديم عدد من المطالب لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبوريدة، وذلك على هامش اجتماع الجمعية التي بدأ تسجيل الحضور فيها منذ قليل.



ويعتبر تعديل نظام الصعود والهبوط لأندية الدرجة الثانية من أبرز مطالب أندية عمومية الجبلاية.



ويتنافس على مقعد الرجال الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق وعاصم مرشد رئيس مركز شباب كوم حمادة، وعلى على مقعد المرأة تتنافس كل من دينا الرفاعي وشيماء منصور .