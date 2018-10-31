ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حلبية يفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل التوأم عن النادي المصري

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:04 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
فجر عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، مفاجأة بشان رحيل التوأم حسن عن الفريق ، حيث أكد أن التوأم اتفقا مع إدارة نادي بيراميدز، قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الكونفدرالية.

وأضاف في مداخلة لـ برنامج «في التمانيات» عبر اثير إنرجي، ان التفاوض تم مع رئيس نادي بيراميدز شخصيا ، مشددا انه تمنى ان يتم الرحيل بطريقة أفضل من ذلك.

وتابع: "أزمة استاد المصري قديمة، ومتواجده منذ 3 سنوات، ولعبنا نهائي كأس مصر ووصلنا لقبل نهائي الكونفدرالية، ونحن خارج ملعبنا، فلماذا تمت إثارة الأزمة حاليا، إلا إذا كانت «حجة» للرحيل عن تدريب النادي ولتجنب غضب الجماهير".
loading...

ترشيحاتنا

صدى البلد ينفرد بنشر تفاصيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

مهاجم النجم الساحلى يقترب من الانضمام للزمالك

محمد صلاح يعود لمنصات التتويج بالمنافسة على جائزة هدف الشهر في ليفربول

وزير الداخلية يقرر إبعاد سوري إلى خارج البلاد.. نص القرار

ضبط الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالمنوفية

تعليق صادم لـ مصطفى يونس عن علاقته بالاهلي عقب توليه إدارة الكرة بالمصري

شاهد.. لحظة تدشين بوتين منجما جديدا للماس شمال روسيا

مفاجأة مدوية..الفيفا يبحث سحب التنظيم الفردى من قطر لكأس العالم 2022

سر الإقلاع عن التدخين بلا متاعب.. 6 عادات يومية عليك مراعاتها

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل جديدة في قضية خاشقجي

آخر كلام.. إنبى يصرف النظر عن التعاقد مع على لطفى

استبعاد جاساما من إدارة نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

فيديو

السيسي يلتقي الوفد الإعلامي المصري في ألمانيا.. فيديو
شاهد .. الرئيس السيسي يسطر صفحة جديدة من الشراكة الراسخة والعلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا
فيديوجراف| خطوات الحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان
الأرصاد: استقرار حالة الطقس وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق.. فيديو
الإسكان: تسليم الإعلان التاسع بـ 6 أكتوبر 2019 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟