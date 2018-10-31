حلبية يفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل التوأم عن النادي المصري

فجر عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، مفاجأة بشان رحيل التوأم حسن عن الفريق ، حيث أكد أن التوأم اتفقا مع إدارة نادي بيراميدز، قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الكونفدرالية.



وأضاف في مداخلة لـ برنامج «في التمانيات» عبر اثير إنرجي، ان التفاوض تم مع رئيس نادي بيراميدز شخصيا ، مشددا انه تمنى ان يتم الرحيل بطريقة أفضل من ذلك.



وتابع: "أزمة استاد المصري قديمة، ومتواجده منذ 3 سنوات، ولعبنا نهائي كأس مصر ووصلنا لقبل نهائي الكونفدرالية، ونحن خارج ملعبنا، فلماذا تمت إثارة الأزمة حاليا، إلا إذا كانت «حجة» للرحيل عن تدريب النادي ولتجنب غضب الجماهير".