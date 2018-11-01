وفاة طالبة تناولت الحبة السامة على سبيل الخطأ

لقيت طالبة مقيمة بقرية الطبرانى بمركز وادى النطرون مصرعها بعد تناولها "الحبة السامة"، حبوب تخزين الغلال، على سبيل الخطأ، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى الجامعي بالإسكندرية تحت تصرف النيابة.





وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول المدعوة "هاجر .ك.م - 14 سنة - طالبة ومقيم قرية الطبراني بدائرة المركز" مصابة" بادعاء تسمم فسفورى" ولا يمكن استجوابها، وجرى تحويلها للمستشفى الجامعي بالإسكندرية، وتوفيت أثناء نقلها بسيارة الإسعاف.





وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره (عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بالقلب - نتيجة تناول مادة سامة) ولا توجد شبهة جنائية.



