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رياضة

تعرف على سر وضع وردة حمراء على قمصان لاعبي الدوري الإنجليزي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:17 م
صدى البلد
أحمد هاني
كل من يتابع الدوري الإنجليزي، الدوري الأشهر على مستوى العالم لابد وأن يلاحظ وجود وردة حمراء يضعها لاعبو ومدربو وإداريو الفرق الإنجليزية بخلاف وردة حمراء اللون مطبوعة على قمصان اللاعبين.

الوردة الحمراء اسمها "بوبي poppey" أو الخشخاش بالغة العربية وهي وردة ترمز للموت ويضعها لاعبو الدوري الإنجليزي جميعًا كل عام خلال شهر نوفمبر لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى والثانية من الإنجليز، هذه الوردة "بوبي" ليست حكرًا على لاعبي الدوري الإنجليزي، بل يضعها كل الرجال الإنجليز .

ويعتبر للخشخاش أهمية خاصة لدى الحلفاء، خاصة أنه كان يستخدم كرمز لنهاية الحرب، فبعد الحرب التى جرت فى شتاء 1914- 1915، شهد الربيع أزهار عدد كبير من زهور نبات الخشخاش فى المناطق التى كانت فى السابق ساحات للقتال.

وبدأ وضع الوردة الحمراء "بوبي" اليوم السبت في مباريات الدوري الإنجليزي على قمصان نجوم فرق البريميرليج وعلى صدر المديرين الفنيين لكل فريق.
تعرف على سر وضع وردة حمراء على قمصان لاعبي الدوري الإنجليزي
تعرف على سر وضع وردة حمراء على قمصان لاعبي الدوري الإنجليزي
تعرف على سر وضع وردة حمراء على قمصان لاعبي الدوري الإنجليزي
تعرف على سر وضع وردة حمراء على قمصان لاعبي الدوري الإنجليزي
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