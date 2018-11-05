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أخبار البلد

انطلاق مائدة مستديرة حول مواقع التواصل الاجتماعي بمنتدى شباب العالم..صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:43 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
محمد عبد المنعم
تنطلق فعاليات مائدة مستديرة حول مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها ؟، وذلك في إطار فعاليات منتدى شباب العالم.

ومنتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ومنتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.
انطلاق مائدة مستديرة حول مواقع التواصل الاجتماعي بمنتدى شباب العالم..صور
انطلاق مائدة مستديرة حول مواقع التواصل الاجتماعي بمنتدى شباب العالم..صور
انطلاق مائدة مستديرة حول مواقع التواصل الاجتماعي بمنتدى شباب العالم..صور
انطلاق مائدة مستديرة حول مواقع التواصل الاجتماعي بمنتدى شباب العالم..صور
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