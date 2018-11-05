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حوادث

إحالة المتهمين بقتل طالب الرحاب إلى المحاكمة الجنائية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:21 م
المتهم ونجلته والمجنى
المتهم ونجلته والمجنى عليه طالب الرحاب
محمد عبدالله
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهم أشرف حامد وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمعروفة إعلاميا بقضية طالب الرحاب.

كانت تحقيقات النيابة العامة كشف وجود خلاف بين المتهم الأول والمجنى عليه، لكشف الأخير قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصية للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن بأن بيت المتهمين النية وعقدوا العزم إلى قتله واستاجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب واستدرجوا المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية خطيبته ثم قاموا جميعا بالاشتراك في قتله واخفوا جثته.

اعترف المتهم الأول تفصيلا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع باقي المتهمين وقام بتمثيل كيفية الواقعة بمسرح الجريمة أمام النيابة العامة، وبناء على نتائج التحقيقات تم إحالة المتهمين جميعا إلى المحاكمة الجنائية مع توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
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