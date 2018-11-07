محافظ دمياط تناقش شكاوى المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ظهر اليوم اللقاء الأسبوعى مع المواطنين لبحث مطالبهم ومشاكلهم بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد و عددا من رؤساء القطاعات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





شهد اللقاء عرض عدد من المطالب والشكاوى والتى يأتى فى مقدمتها توفير فرص عمل بالقطاع الخاص واستخراج تراخيص أراضى وتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية.





وقامت المحافظ ببحث بعض من هذه الشكاوى مع ممثلى الأجهزة التنفيذية فورًا أثناء اللقاء وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص لعمل اللازم بما لا يخالف القوانين واللوائح، كما وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة عمل فحص لبيان المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط.





وفيما يتعلق بتضرر بعض المواطنين من وجود حالات تعد على الطريق العام من قبل أصحاب المقاهى والمحال التجارية مما أدى إلى إعاقة حركة المارة بمدينة دمياط أكدت المحافظ انتظام الحملات التي تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بالشارع.



