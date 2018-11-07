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تعليم

مديرية التعليم في سيناء تنظم مهرجانا كشفيا فنيا رياضيا .. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:49 م
صدى البلد
احمد صالح
نظمت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء مهرجانا كشفيا فنيا رياضيا بسيناء بمقر الصالة المغطاة بالعريش مساء اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر اكتوبر.

حضر المهرجان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والمهندسة ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة.

وافتتح المحافظ على هامش المهرجان، معرض الفنون التشكيلية والمشغولات البيئية والأرابيسك، ثم حضر المهرجان الفني الرياضي بالصالة المغطاة .
مديرية التعليم في سيناء تنظم مهرجانا كشفيا فنيا رياضيا .. صور
مديرية التعليم في سيناء تنظم مهرجانا كشفيا فنيا رياضيا .. صور
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