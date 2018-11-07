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رياضة

مدرب المقاولون السابق يقترب من تدريب بتروجيت عقب استقالة طارق يحيى

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:02 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى - أحمد هاني
اقترب محمد عودة المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب والمدير الحالي لنادي أهلي بنغاري الليبي، من تولي مسئولية نادي بتروجيت بعد إعلان طارق يحيى عن تقديم إستقالته من تدريب النادي البترولي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية مفاوضات مكلفة للغاية بين عودة وإدارة بتروجيت من أجل تولي مهام الفريق وعودة الاستقرار للفريق.

وتلقي بتروجيت الخسارة أمام النجوم بنتيجة 2-3، أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ13 للدوري الممتاز لكرة القدم.
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