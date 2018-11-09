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رياضة

غيابات كثيرة في قائمة بلجيكا لمباراتي ايسلندا وسويسرا في دوري أمم أوروبا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:19 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، قائمة المنتخب لمواجهة أيسلندا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

وضمت القائمة 24 لاعبا بينهم حارس ريال مدريد، لكن الشكوك تدور حول مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو، الذي يعاني من آلام.

وقال مارتينيز، نحن على اتصال مع مانشستر يونايتد وستكون الـ48 ساعة المقبلة حاسمة.

ولم تضم القائمة لاعبين أساسيين في المنتخب للإصابة مثل لاعب وسط مانشستر سيتي كيفين دي بروين، ومدافع برشلونة توماس فيرمايلين ولاعب وسط مانشستر يونايتد مروان فيلايني.

وضمت القائمة:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا وسيمون مينيوليه وكوين كاستيلس وماتس سيلز.
الدفاع: توبي ألدرفيريلد وديدريك بوياتا وجاسون ديناير وكريستيان كاباسيلي وفينسنت كومباني وبراندون ميتشيل.
الوسط: يانيك كاراسكو وتيموثي كاستاني وناصر الشاذلي وتوماس مونييه ولياندير ديندونكر وأكسيل فيتسل وهانس فاناكن.
الهجوم: ميتشي باتشواي وإدين هازارد وثورجان هازارد وروميلو لوكاكو ودريس ميرتينز.
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