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مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبي لكوبري سرابيوم العائم

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:27 م
التشغيل التجريبي
التشغيل التجريبي لكوبري سرابيوم العائم
انجي هيبة
شهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، اليوم ، التشغيل التجريبي لكوبري سرابيوم العائم بجزئيه الشرقي والغربي، تمهيدًا للافتتاح الفعلي قريبًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة السبل للتيسير على المواطنين من أهالي منطقة القناة وسيناء بزيادة المعابر وسلسلة الكباري العائمة بمنطقة القناة.

تضمن التشغيل التجريبي تجربة تحميل الكوبري بقافلة من السيارات والمركبات مختلفة الأحجام مرورًا بالطريق الجديد الواصل بين الكوبريين. وقد تم التأكد من سلامة جميع العناصر الملاحية والأرضية بالكوبري والطرق والمداخل المؤدية إليه من الشرق والغرب، وتعد الكباري العائمة إهداء من هيئة قناة السويس لأهالي مدن القناة.

يقع الكوبري الجديد بالكيلومتر 90 ترقيم قناة على جزئين على غرار كوبري الشهيد أحمد منسي، و يبلغ طول الكوبري بالمراسي 325 متر وعرضه 15 متر، فيما يبلغ ارتفاعه 2.25 متر ويتكون كل كوبري من حارتين للسيارات بحمولة قصوى 70 طن بالإضافة إلى حارتين للمشاه.

أكد الفريق مهاب مميش على التزام هيئة قناة السويس بتنفيذ دورها التاريخي في ربط ضفتي القناة وتسهيل حركة انتقال المواطنين عبر القناة من خلال تنفيذ سلسلة من الكباري العائمة على طول القناة لتعمل جنبًا إلى جنب مع مرفق المعديات، وبالتوازي مع مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس بما يتماشى مع اتجاه الدولة لتنمية سيناء ومنطقة القناة، وذلك بعد إنشاء وتشغيل 3 كباري عائمة الأول كوبري النصر ببورسعيد والثاني كوبري الشهيد أحمد منسي بالإسماعيلية والثالث كوبري الشهيد أبانوب صابر بالقنطرة، كما تجرى الاستعدادات حاليًا على قدم وساق لتجربة كوبري الشط العائم بالسويس.

كما أشاد الفريق مميش بتضافر جهود العاملين في ترسانات وشركات الهيئة، ونجاحهم في الانتهاء من تنفيذ أعمال بناء كوبري سرابيوم في وقت قياسي في عشرة شهور فقط بأيدي مصرية 100%، وفي المقابل حيا العمال رئيس الهيئة وقيادات الهيئة على دعمهم الدائم للعاملين وتوفير كافة السبل لرعايتهم ماديًا واجتماعيًا وصحيًا.

يذكر أن أعمال تصميم الكوبري العائم تم إسنادها إلى ترسانة بورسعيد البحرية، والتي حصلت بموجبها على اعتماد هيئة الإشراف الفرنسية (بيروفيريتاس) للرسومات الهندسية، كما تضافرت جهود عدد من شركات الهيئة التابعة للانتهاء من أعمال تصنيع البنتونات العائمة المكونة لجسم الكوبري في وقت قياسي وهى شركة القناة للإنشاءات البحرية وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية وشركة التمساح لبناء السفن، فيما تولت ترسانة بورسعيد البحرية بعد ذلك مهام تجميع البنتونات وتركيب المعدات.كما برز دور الإدارة الهندسية في الهيئة بالإشراف على أعمال تنفيذ المراسي الخرسانية ومداخل ومخارج الكوبري والتي قامت بتفيذها شركة القناة لأعمال الموانيء والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة للهيئة.

حضر تجربة التشغيل التجريبي المهندسة حنان وصفي مدير الإدارة الهندسية واللواء سماح قنديل مستشار الفريق للأمن والمهندس طلعت غيث رئيس شركة قناة السويس للاستثمار والربان محمد عرفان رئيس تحركات الأسماعيلية واللواء خالد العزازي مستشار الفريق للعلاقات، واللواء سعيد الشوربجي رئيس أمن الهيئة وعدد من قيادات الهيئة وشركاتها التابعة.
مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبي لكوبري سرابيوم العائم
مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبي لكوبري سرابيوم العائم
مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبي لكوبري سرابيوم العائم
مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبي لكوبري سرابيوم العائم
مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبي لكوبري سرابيوم العائم
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