تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري، عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.



وأوضح "هشام"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن اليوم السبت تشهد كافة الطرق والمحاور الرئيسية سيولة مرورية نظرا لأن اليوم أجازة رسمية للدولة ، بالتزامن مع نشر الخدمات المرورية المدعومة بالأوناش والخدمات الفنية وسيارات الإغاثة الفورية في كافة الطرق والمحاور الرئيسية لملاحظة الحالة المرورية على مدار اليوم.



وأشار إلى أنه لا توجد إخطارات بوقوع أي حوادث تؤثر على الحركة بالطرق الرئيسية والفرعية حتى الآن، كما ناشد السائقين بمراعاة الحيطة والحذر نظرا لوجود شبورة مائية كثيفة خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية السريعة ، أما عن المحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة فأكد أن كباري أكتوبر وقصر النيل والجامعة وعباس تعمل جميعا بشكل جيد حتى الآن.



ونوه الخبير المروري إلى إغلاق شارع الجيزة وتقاطعه مع شارع الطحاوية بشكل جزئي، لنقل مسار بعض خطوط المياه المتعارضة مع الأعمال التى تتم بنفق النهضة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ، وتم إجراء بعض التحويلات المرورية لمساعدة قائدي المركبات مستخدمى هذه الطرق وتغيير الحركة المرورية إلى محاور بديلة لتصبح على النحو التالى:



- القادم من نفق الجلاء اتجاه كوبرى الجامعة، يتم غلق الطريق على مرحلتين وعدم البدء فى المرحلة الثانية إلا عقب الانتهاء من المرحلة الأولى.



وأشار " هشام" إلى الإغلاق الجزئي لكوبري الرملة المعدني وكوبري المرازيق للصيانة، علاوة على غلق طريق الكورنيش لاستكمال تنفيذ مشروع أعمال المرحلة الثانية، لإنشاء كوبرى مشاه بمحور كورنيش النيل بالمعادى أمام مسجد الرحمن فى الاتجاه القادم من المحكمة الدستورية إلى أثر النبى والجهة المقابلة ناحية شرطة المسطحات المائية.



وأعلن الخبير المروري عن تحويل الطريق خلال فترة تلك الأعمال وذلك على النحو التالى :



القادم من أثر النبى اتجاه المعادى يسلك الطريق البديل بشارع مصر حلوان الزراعى .



القادم من المعادى إتجاه أثر النبى يسلك يمينًا شارع المحكمة الدستورية ثم مصر حلوان الزراعى.



كما أشار إلى استمرار إغلاق شارع امتداد رمسيس، بسبب إنشاء مشروع امتداد محور المشير طنطاوي غربا حتى كوبري أكتوبر (شارع امتداد رمسيس)، الأمر الذي يتطلب غلق شارع امتداد رمسيس من تقاطعه مع شارع إفريقيا حتى شارع الشركات على أن تكون التحويلات المرورية كالاتي:



أولا:

‏القادم من كوبري اكتوبر ويرغب في استكمال السير الى محور الشهيد وصولا للطريق الدائري ..يتم تحويل حركة المرور يسارا بشارع الخليفة القاهر فيمينا محور الشهيد واستكمالا وصولا للطريق الدائري ( تحويل محور الشهيد بالوصلة من تقاطعه مع شارع الشركات حتى شارع الخليفة القاهر إلى اتجاه واحد من الخليفة القاهر إلى شارع الشركات).



ثانيا:

القادم من محور الشهيد من الدائري ويرغب في استكمال السير الي شارع الخليفة القاهر وصولا لكوبري اكتوبر، يسلك يمينا شارع البترول فيسارا شارع الخليفة القاهر واستكمال السير بالخليفة القاهر فيمينا امتداد رمسيس وصولا لكوبري اكتوبر او يسارا محور الشهيد فالطريق الدائري، عكس اتجاه الحركة بشارع الشهيد بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة القاهر وحتي تقاطعه مع ش البترول ليصبح اتجاها واحدا للقادم من الخليفة القاهر تجاه مناطق المقطم والقاهرة الجديدة .



ونوه الخبير المروري إلى إغلاق الجزئي لشارع 26 يوليو من أمام سيما على بابا نظرا لأعمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق.



وأكد أن التحويلات الخاصة بإنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق مازالت مستمرة في مناطق جسر السويس وأحمد عرابي والقومية العربية ووادي النيل علاوة على الإغلاق الجزئي لميدان النهضة لإنشاء الاتجاه الثاني للنفق.