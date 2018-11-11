ديربي مانشستر .. السيتي ينهي الشوط الأول متقدمًا على يونايتد بهدف ..فيديو

انتهت أحداث الشوط بتقدم مانشستر سيتي على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزينز ضمن منافات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لموسم 2018/2019.



وتقدم سيلفا لـ السيتي في الدقيقة 12 بعد عدة تمريرات بينية سريعة ليمرر بيرناردو سيلفا الكرة لسيلفا الدولي الإسباني ويسكنها شباك دي خيا.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني مؤقتًا برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الصدارة الذي انتصر اليوم على فولهام، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 20 نقطة بنفس رصيد بورنموث وواتفورد.



ويسعى فريق مانشستر سيتي في هذا اللقاء لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة من أجل إستعادة الصدارة، في حين يتطلع فريق مانشستر يونايتد للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية خارج ملعبه.





