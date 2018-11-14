حبس ذئب الاطفال فى طوخ لاستدراجه صغيرة والاعتداء عليها وسط الزراعات

استغل براءتها واغراها ببرتقالة ثم اعتدى عليها وهتك عرضها " هذه الواقعة المأساوية شهدتها مدينة طوخ بالقليوبية ، حيث قام موظف بالتعدى جنسيا على طفلة.



لم تتخيل هذه الطفلة ذات الأربع سنوات ان تحدث لها هذه الحادثة البشعة على يد رجل فى عمر جدها او والدها حيث استدرجها عقب خروجها من حضانتها بحجة اعطائها برتقالة من مزرعته ثم قام بهتك عرضها.



من ناحية اخرى قررت نيابة مركز طوخ حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما قررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي



وكان العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ تلقى بلاغا من "م" والد الطفله تدعى "ه " 4 سنوات، بقيام المدعو "م" (55 سنة-موظف) باستدراجها نجلته الطفلة إلى إحدى حدائق البرتقال وتجريدها من ملابسها وهتك عرضها.



وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فكلف المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز بسرعة كشف غموض الواقعة وضبط المتهم



وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قدوم المجني عليها من الحضانة شاهدها المتهم ويسكن جار أسرتها في المنزل وقام باستدراجها بحجة إعطائها برتقال من حديقة برتقال ملكه وعندما ذهبت معه استغل براءتها وقام بتجريدها من ملابسها وهتك عرضها وبعدها قام بالسماح لها بالعودة للمنزل وعندما عادت قصت لوالدتها ووالدها ما حدث فتوجهوا جميعا إلى المستشفى ثم إلى مركز شرطة طوخ لتحرير محضر



وتمكن النقيب مصطفى كامل معاون المباحث من القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة واحيل للنيابة فأمرت بحبسه.

