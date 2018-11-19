القصر العيني .. ما سر تسمية الشارع الأشهر وسط العاصمة

سمى هذا الشارع باسم القصر العيني نسبة إلى وجود أحد القصور القديمة التي يملكها "العيني باشا" والتي تم تحويلها فيما بعد إلى مستشفى لتكون أقدم مدرسة للطب في مصر.





وقبل تحويله لمستشفى فقد شهد القصر استخدامات متعددة عبر العصور ففي البداية تحول إلى سجن حربى فى فترة حكم المماليك، ومستشفى للجنود في عهد الحملة الفرنسية، حيث طلب نابليون بونابرت تخصيصها لجنود وضباط الحملة الفرنسية.





وفي عهد محمد على باشا عمل إدخال التقنية الطبية الأوروبية في الجيش المصري، فكلف "كلوت بك" وهو طبيب فرنسى، وعينه محمد على كبيرًا للجراحين عام 1825 ليكون أول جراح فرنسي في الجيش المصري يساعده عدد من الأطباء والصيادلة، والذي شرع في تأسيس مستشفى عسكرية ومدرسة طب تضم كل الفروع الطبية والعلوم الطبيعية واللغات والتي استقر بها الحال في قصر العيني باشا.



