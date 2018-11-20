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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يدرس إدراج فنزويلا على قائمة الإرهاب

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:30 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إدراج فنزويلا على قائمة الدول الراعية للإرهاب في مسعى للضغط على حكومة كاراكاس لوقف سياساتها القمعية.

وأفادت القناة اليوم /الثلاثاء/، بأن فنزويلا ستضاف إلى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب لتوفيرها الدعم لأفعال تدخل في إطار الإرهاب الدولي.

وفرضت الولايات المتحدة - في السابق - عقوبات على مسؤولين فنزويليين بارزين على رأسهم الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونائبه ووزير دفاعه.

وأكدت الإدارة الأمريكية أنها قد تفرض مزيدا من العقوبات على كاراكاس مع احتمال مقاطعة النفط الفنزويلي الذي يشكل آخر مصدر دخل للنظام الاشتراكي الحاكم في كاراكاس.
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