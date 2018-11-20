رسول الإنسانية.. أمسيات دينية بأوقاف الإسكندرية احتفالا بالمولد النبوي

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أمسيات دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف، تحت عنوان "رسول الإنسانية" بحضور قيادات الدعوة بالمديرية.



وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف ان الامسيات دارت حول إنسانية النبي مع المرأة فرفع عنها ما وصمها به أهل الجاهلية ورفع قدرها، قال صلى الله عليه وسلم ( النساء شقائق الرجال)، كما قال (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي).



وذكر الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية بمحاضرته بمسجد رمضان شحاته عن كيف كان يعالج النبي قسوة الطباع تجاه البنت عمليا فيصلي وهو يضع حفيدته على كتفه ويقول من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وشبك أصابعه.



وضمن حملة رسول الإنسانية كان اللقاء الإذاعي بصوت العرب للشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة عن تجليات إنسانية النبي مع المرأة والطفل والكبار وحتى العصاة والمخالفين.



شملت الأمسيات 11 إدارة فرعية وسط حضور جماهيري كبير احتفالا بالمولد النبوي ووزعت الحلويات والمشروبات احتفالا بالمناسبة التي شملت أيضا الابتهالات الدينية والمدائح النبوية.