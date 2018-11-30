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أخبار العالم

شاهد.. كر وفر بين الشرطة ومتظاهري السترات الصفراء في بروكسل

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:34 م
احتجاجات السترات
احتجاجات السترات الصفراء في بلجيكا
رحيم يسري
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة، احتجاجات واسعة في أول مظاهرة تنظمها حركة السترات الصفراء خارج فرنسا.

ونشرت وسائل إعلامية، مقاطع فيديو وصورا تبين الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، إذ استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

واعتقلت الشرطة نحو 60 شخصا من متظاهري السترات الصفراء، وذلك بعد وقوع اشتباكات بينهم وبين رجال الشرطة بالعاصمة، حيث قام المتظاهرون بحرق سيارات تابعة للشرطة.
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