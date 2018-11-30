شاهد.. كر وفر بين الشرطة ومتظاهري السترات الصفراء في بروكسل

En ce moment au millieu d’une manifestation de gilets jaunes à Bruxelles 🇧🇪 pic.twitter.com/QFYVQs8ZO6 — Frantz ☀️🇧🇪 (@frantzkoerber) November 30, 2018

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة، احتجاجات واسعة في أول مظاهرة تنظمها حركة السترات الصفراء خارج فرنسا.ونشرت وسائل إعلامية، مقاطع فيديو وصورا تبين الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، إذ استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.واعتقلت الشرطة نحو 60 شخصا من متظاهري السترات الصفراء، وذلك بعد وقوع اشتباكات بينهم وبين رجال الشرطة بالعاصمة، حيث قام المتظاهرون بحرق سيارات تابعة للشرطة.