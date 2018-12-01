شاهد... أفراد من الشرطة الفرنسية يتبولون على سفارة قطر

انشغلت الشرطة الفرنسية اليوم السبت، بمواجهة احتجاجات السترات الصفراء التي عمت العاصمة باريس وعددا كبيرا من المناطق.



ورصدت عدسات المصورين لقطة لرجال الشرطة الفرنسية وهم يتبولون على جدران السفارة القطرية في باريس.



وتظهر الصورة التي نشرها موقع "آر تي" وتداولتها وسائل إعلامية، اصطفاف 5 من رجال الشرطة يرتدون ملابس شرطة مكافحة الشغب وهم يتبولون على الجدار المحيط بالسفارة في باريس، فيما يبدو وكأنهم يأخذون استراحة من الاشتباكات.



وشهدت فرنسا احتجاجات عنيفة واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي اضطرت لإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين.