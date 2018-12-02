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محافظات

مستقبل وطن بالبجيرة يحتفل باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:08 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تنظم أمانة التنظيم بالتعاون مع أمانة متحدي الإعاقة والشؤون المالية والإدارية والعضوية بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة برعاية النائب محمد زين الدين أمين الحزب احتفالية باليوم العالمي للمتحدى الإعاقة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بالصالة المغطاة باستاد دمنهور.

قال محمد وجيه خالد أمين التنظيم بالمحافظة ان المهرجان سيشهد تكريم الأبطال الرياضيين من متحدي الاعاقة ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تحركات الحزب بهدف خلق مزيد من التكاتف بين كافة فئات المجتمع.

واشار الدكتور احمد المحص امين ذوى الاحتياجات الخاصة بالبحيرة الى حضور اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة الاحتفالية وعدد من أعضاء الحزب ونواب البرلمان، والشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأكثر من ٦٠٠ شخص من متحدي الاعاقة من شتى أنحاء المحافظة .

ومن جانبه اوضح محمود عبد الصبور امين اعلام الحزب ان المهرجان سيشهد فقرات رياضية متنوعة لرياضات متحدي الإعاقة ومنها " كرة سلة كراسي متحركة وكرة الهدف للمكفوفين " وفقرات فنية لمواهب متحدي الإعاقة بالاضافة الى تنظيم مباراة استعراضية في تنس الطاولة بين بطل العالم الكابتن ابراهيم حمدتو الذي ابهر العالم بلعبه بفمه و اللاعب احمد المحص بطل افريقيا و المصنف الرابع على العالم.

واكد عبد الصبور ان برنامج الاحتفال سيشهد فقرة فنية للمطرب احمد ناصر نجم ذا ڤويس بالاضافة الى تقديم مفاجآت عديدة لمتحدي الاعاقة من خلال الاحتفالية.
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