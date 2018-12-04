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ثقافة

تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:58 م
تكريم السفير السعودي
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة
محمد صبحي
قام أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية مساء اليوم الثلاثاء بزيارة لطلاب مدرسة "هابي وورلد" لذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة داخل جمعية عرابي بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي.

تفقد السفير السعودي عددا من فصول المدرسة وغرف الأنشطة والعلاج الطبيعي حيث تبادل معهم الحوارات الودية والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب وأسرهم وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تفقد معرض لمنتجات طلاب المدرسة.

أشاد "نقلي" خلال زيارته بمطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي القدرات الخاصة التي أكد عليها خلال كلمته في الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة وأكد امتلاك مصر لخبرات التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تنافس الغرب.

رافق السفير السعودي لدى وصوله د.خالد النامي الملحق الثقافي السعودي وعمر رشيد مدير العلاقات العامة بالسفارة وكان في استقبالهم من إدارة  ومؤسسي"هابي وورلد" لذوي الاحتياجات الخاصة د.منى شداد رئيس مجلس الإدارة، محمد الجوهري، مها الجوهري، هبة جمعة المدير العام، سعاد عفيفي، أشرف رمضان، بالإضافة إلى الفريق الطبي بالمدرسة د.مجدي شداد، د.خيري شداد و م.أحمد مصيلحي.

تخللت الزيارة فقرة فنية لكورال طلاب المدرسة من ذوي القدرات الخاصة، حيث افتتحت أولى فقراتها إحدى الطالبات بآيات قرانية بعدها قدم الجميع النشيدين المصري والسعودي بالإضافة إلى بعض الأناشيد والفقرات الغنائية بقيادة كابتن وليد خلف.

في ختام الزيارة قامت د.منى شداد بإهداء درع تكريم للسفير السعودي لدوره الإنساني في الاهتمام بذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، بالإضافة  إلى تكريم الملحق الثقافي.
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
تكريم السفير السعودي خلال زيارته لذوي الاحتياجات الخاصة فى هابي وورلد.. صور
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