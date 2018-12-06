ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطن والاستيلاء على أمواله بدعوى تسفيره للعمل بالخارج.





البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو /أحمدع.ع- بقيام المدعو/ عادل ا. ع، بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره للعمل بالخارج، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.





بالفحص التحرى تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه المدعو/ عادلا. ع-59 سنه ، مقيم بمحافظة الغربية، يقوم ببممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء من الشاكى على مبلغ ("90,000"تسعون ألف جنيه) بزعم تسفيره للعمل بالخارج، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.



