جامعة القاهرة تختم فعاليات مشاركتها في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. الثلاثاء

واصلت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، فعاليات مشاركة الجامعة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة فى حملة الـ 16 يومًا العالمية المناهضة للتحرش والعنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر الجاري، وشملت الفعاليات مسيرة باللافتات بمشاركة أعضاء الوحدة وعدد من الأساتذة والطلاب وممثلي المجتمع المدني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، بدأت من أمام مبنى القبة الجامعة وجابت أرجاء الجامعة ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات كتبوا عليها " جامعة آمنة للجميع".





وأوضحت جامعة القاهرة في بيان لها أن، فعاليات حملة الـ 16 يومًا، شملت مجموعة من الأنشطة، أبرزها تنظيم معارض صور ورسوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وحلقات نقاشية بالكليات، وعروض مسرحية وفنية، وندوات لتوعية للطلاب بالكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه.





وشهدت ساحة كلية التجارة، مسرح تفاعلي للطلاب وعروض فنية مناهضة للتحرش والعنف ضد المرأة، واستضافت كلية الزراعة فعاليات حملة الـ 16 يومًا بإطلاق مسابقة بين الطلاب لتصميم أفضل لوجو لمناهضة التحرش، وأقيمت ندوة بكلية التمريض حول الآثار المترتبة على واقعة التحرش.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة لديها رسالة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجتمع، وتستهدف هذه الرسالة الشباب عامة، وشباب الجامعة بصفة خاصة، لنشر الوعي بينهم حول قيم المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة، والتوعية بأن التعليم الجامعي آمنًا للجميع، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التي تدعم تلك الرسالة، مشيدًا بدور وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة في نشر ثقافة الاحترام والمساواة بين الطلاب وما تقوم به من أنشطة ومبادرات في هذا المجال.





ومن جانبها، قالت الدكتورة مها السعيد مدير وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، إن مشاركة جامعة القاهرة في فعاليات حملة الـ 16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة، سوف تُختتم يوم الثلاثاء 11 ديسمبر بقاعة الإحتفالات الكبرى في الواحدة ظهرًا، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وعدد من ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجتمع المدني.



